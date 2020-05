Roth verstärkt technischen Verkauf in Deutschland

Im Verkaufsgebiet Ost sind seit 1. Februar 2020 Daniel Bohn und seit 1. März 2020 Fabrice Blüthgen tätig. Seit 1. April 2020 ist Dirk Wachsmann neu im Verkaufsgebiet West.

Bereits seit 1. November 2019 verstärken Klaus Plastrotmann den Verkauf im Gebiet West sowie Michael Liederbach im Gebiet Mitte.

Alle neuen Mitarbeiter verfügen über viele Jahre Erfahrung. Sie bringen großes Know-how und Branchenwissen in der Heiz- und Sanitärtechnik mit.

Passgenauer Service während Corona-Krise

Rüdiger Heinz, Roth Verkaufsleiter Energiesysteme Deutschland, hob hervor: „Wir freuen uns, dass wir in den letzten Monaten unseren technischen Verkauf weiter ausbauen konnten. Mit den Neuzugängen sind wir optimal aufgestellt, um den Aufgabenstellungen unserer Kunden zu begegnen. Im Rahmen der Einschränkungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen unsere Verkaufsmitarbeiter aktuell telefonisch, per E-Mail oder Chat über unsere RIA-Service-App für unsere Kunden zur Verfügung. Besuche und Serviceeinsätze finden bei Bedarf nach vorheriger telefonischer Abklärung statt.“

Darüber hinaus hat Roth eine Hotline in der Unternehmenszentrale und bietet mit Videokonferenzen und Online-Schulungen passgenaue Unterstützung bei Kundenanfragen.