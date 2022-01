reflex4experts: Präsenzschulungen wieder ab Februar

Das Reflex Training Center öffnet wieder die Türen für Präsenzschulungen. Ab Februar können SHK-Fachhandwerker, Planer und Betreiber Vor-Ort-Seminare auf Gut Große Kleimann in Ahlen besuchen, um sich auf die Herausforderungen der Heizungs- und Warmwasserversorgungstechnik vorbereiten zu lassen. Wegen der weiterhin vorherrschenden Pandemie-Lage werden die Schulungen ausschließlich unter Beachtung der 2G-Plus-Regel stattfinden.

Foto: Reflex Winkelmann GmbH Die Schulungsinhalte werden z.T. an funktionsfähigen Anlagen gezeigt. Foto: Reflex Winkelmann GmbH

„Wir freuen uns darauf, wieder Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei uns in Ahlen begrüßen zu können. Die Nachfrage war zuletzt groß. Wir sind bestens vorbereitet, auch was die Rahmenbedingungen bezüglich Corona angeht. Jeder ist willkommen, der geimpft oder genesen ist. Dazu führen wir einen Schnelltest beim Eintreffen vor Ort durch. Zudem achten wir auf das Einhalten aller relevanten Hygiene-Regeln, auf das Tragen von FFP2-Masken und auf Sicherheitsabstände. Denn der Schutz und die Gesundheit unserer Seminarbesucher wie auch unserer Mitarbeiter hat den allerhöchsten Stellenwert“, sagt Andreas Millies, Leiter des Reflex Training Center.

Foto: Reflex Winkelmann GmbH Die Präsenzschulungen finden in idyllischer Lage auf Gut Große Kleimann in Ahlen statt. Foto: Reflex Winkelmann GmbH

Neben dem Präsenztraining mit einem ausgewogenen Mix aus Theorie und Praxis bietet der Hersteller auch individuelle Eins-zu eins-Schulungseinheiten an, die auf spezielle Wünsche und Bedürfnisse maßgeschneidert zugeschnitten sind. Ergänzt wird das Angebot mit Online-Seminaren und -Trainings, die sich großer Beliebtheit erfreuen und sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz gebucht werden können. Eine aktuelle Terminübersicht geben die Website und eine Broschüre.