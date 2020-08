Online-Schulungen zu Trinkwasserkonzepten

Die Anforderungen an moderne Trinkwasserkonzepten für Mehrfamilienhäuser sind vielfältig: Sie müssen den geltenden Hygieneanforderungen genügen und sollen den Warmwasser-Komfortansprüchen der Bewohner gerecht werden. Dabei sollten sie möglichst nachhaltig und energieeffizient sein. All diese Aspekte in Einklang zu bringen, ist eine Herausforderung für Fachplaner. Uponor bietet einen vielfältigen Planungsservice und unterstützt Fachplaner im ganzen Prozess. Mit einer neuen Online-Schulung zum Thema Trinkwasserkonzept können Fachplaner jetzt eine sichere Lösung für diese Herausforderung kennenlernen. An vier Terminen im Herbst 2020 stellt der Trinkwasserspezialist in einer einstündigen Einheit jeweils ab 15:00 Uhr sein technisches Konzept aus dezentraler Trinkwassererwärmung im Durchlaufprinzip, Durchschleif-Ringinstallation und bedarfsgerechter Hygienespülung vor:

Donnerstag, 24. September 2020

Mittwoch, 7. Oktober 2020

Dienstag, 20. Oktober 2020

Donnerstag, 22. Oktober 2020

Interessierte können sich für die Schulung online anmelden: www.uponor.de/webinare