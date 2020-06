Neuer Vertriebsmitarbeiter bei Kiefer Klimatechnik

Srdan Stankovic ist als neuer Ansprechpartner für lufttechnische Komponenten bei der Kiefer Klimatechnik GmbH im Einsatz. Er betreut das Gebiet West – also den Großraum Nordrhein-Westfalen – vom Stammsitz in Stuttgart aus und wird regelmäßig vor Ort in seiner Vertriebsregion sein.

Srdan Stankovic ist ein erfahrener Experte in Sachen Klima- und Lufttechnik. Zuvor war er im Bereich der Prozesslufttechnik in Vertrieb und Projektleitung tätig und verfügt über ein großes Fachwissen im Bereich der Luft- und Strömungstechnik. Bei Kiefer Klimatechnik freut er sich darauf, seine langjährigen Erfahrungen aus der Prozesslufttechnik in die Raumlufttechnik einbringen zu können und die Produkte und umfassenden Leistungen zu präsentieren sowie projektspezifische Sonderlösungen zu entwickeln.

Weitere Informationen zum Unternehmen Kiefer Klimatechnik und den Produkten erhalten Interessenten unter www.kieferklima.de. Die Kontaktdaten von Srdan Stankovic lassen sich leicht auf der Website unter dem Reiter „Kontakt“ und nach Eingabe der entsprechenden Postleitzahl, beispielsweise 32000 bis 33999, finden.