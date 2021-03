Neuer Vertriebschef bei Solidpower

Zum 1. Dezember 2020 hat Matthias Gert Adler die Position Chief Sales Officer (CSO) bei der Solidpower Group übernommen. Mit den Aufgaben Vertrieb, Marketing, Produktmanagement und Service wird er das Managementteam umfassend unterstützen und den Erfolgskurs in nationalen und internationalen Märkten weiter vorantreiben.

Matthias Gert Adler bringt über 20 Jahre Erfahrung im Management mit. Zuletzt war er als Head of Global Sales bei der Meusburger Group tätig. Für das global agierende Werkzeug- und Formenbau- Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich leitete er den globalen Vertrieb und trug Verantwortung für die Tochterunternehmen und das Key Account Management. Er studierte Betriebswirtschaftslehre und schloss einen EMBA in New Business Development in der Schweiz ab. Solidpower bietet seinen Kunden die einzigartige Möglichkeit ihre Energie autonom, dezentral und vor allem effizient und umweltschonend herzustellen.

„Ich arbeite bei Solidpower mit Kunden, die Verantwortung für mehr Nachhaltigkeit und den Schutz ihrer Umwelt übernehmen möchten und Möglichkeiten schätzen, ihre Kosten zu senken sowie durch modernste Zukunftstechnologien unabhängiger zu werden – das ist eine sehr attraktive Mischung“, sagt Matthias Gert Adler.

Matthias Gert Adler wird Solidpower vom deutschen Standort in Heinsberg aus verstärken. „Wir sind sicher, dass Matthias Adler mit seiner Erfahrung und seinem Wissen maßgeblich zum Gesamterfolg von Solidpower beitragen wird“, sagt CEO Dr. Andreas Pichler.