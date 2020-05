Neuer Key-Account-Manager der Raab-Gruppe

Seit dem 1. April 2020 verantwortet Simon Endres als Key Account Manager den Bereich Wärmerückgewinnung in der Raab-Gruppe. Für diese Aufgabe bringt der 29-jährige Erfahrung in der Thermodynamik und Energietechnik mit. So war er u.a. als Vertriebsingenieur für Abgaswärmetauscher und in der Kraftwerkstechnik tätig.

Diese Kenntnisse und das hohe Fachwissen bringt Simon Endres bei der Weiterentwicklung des Produktsegments ein. Auch seinem Kundenkreis kommt dies zugute.

Die konsequente Nutzung der thermischen Energie aus Abwärme wird die Raab-Gruppe weiter ausbauen. Die NET verfügt über 20 Jahre Erfahrung in diesem Segment. Sie gehört seit 2015 zur Unternehmensgruppe und wird seit Anfang 2020 als Marke im Unternehmen Kutzner + Weber GmbH aus Maisach weitergeführt. Neben der klaren Zielsetzung, das Wachstum weiterhin zu forcieren, soll mit Simon Endres eine intensivere Betreuung der Kunden sichergestellt werden.