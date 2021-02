Neuer Geschäftsführer bei Etherma

Die Etherma-Gruppe ist im letzten Geschäftsjahr trotz der Corona-bedingten Herausforderungen zweistellig gewachsen. Christian Raschka treibt als Geschäftsführer der Etherma Deutschland GmbH und in der Funktion als Head of Sales für Deutschland und Österreich die weitere Entwicklung des Unternehmens voran.



„Trotz der außergewöhnlichen Herausforderungen des vergangenen Jahres, haben wir ein sehr starkes Ergebnis erzielt. Jedes Mitglied unseres Familienunternehmens hat seinen Teil dazu beigetragen. Bas Spekreijse und ich sind sehr stolz auf diese Teamleistung. Mit der Verstärkung der Organisation durch Christian Raschka gehen wir einen weiteren, wichtigen Schritt in Richtung der Vision unserer Väter – Schutz und Erhaltung der Umwelt durch CO 2 -freie Raumtemperierung”, so Geschäftsführer Thomas Reiter.



„Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen bei Etherma. Seit nunmehr 40 Jahren lebt Etherma die Idee des sauberen Heizens. Heute ist dieses Thema aktueller denn je. Nur wenn wir den Gebäudesektor als einen der größten CO 2 -Emittenten sauberer gestalten können, sind die Klimaschutzziele zu erreichen. Das hat mich überzeugt”, sagt Christian Raschka.



Christian Raschka war u.a. mehr als zehn Jahre in der Toshiba-Carrier Corporation in verschiedenen Vertriebs- und Marketingpositionen tätig und hat in dieser Zeit nachhaltig erfolgreiche Vertriebskonzepte entwickelt und mit seinem Team umgesetzt.



Bei Etherma wird er vorrangig die gute Marktposition mit den bestehenden Partnern in Deutschland und Österreich weiter ausbauen, die Chancen der elektrischen Heizsysteme vorantreiben und mit neuen Produkten und Lösungen die Kundenfokussierung erhöhen.