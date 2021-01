LG verstärkt Engagement auf dem Heizungsmarkt

Seit Anfang Oktober 2020 ist das Key Account Management des Heating-Bereichs von LG komplett. Außerdem hat LG die Gebiete neu aufgeteilt, um die Position auf dem wachsenden Heizungsmarkt in Deutschland effizienter auszubauen.

Frank Wachauf, gelernter Kälteanlagenbauer und seit 25 Jahren in Vertrieb und Großhandel im Bereich Heizungs-, Kälte- und Klimatechnik tätig, unterstützt das Heating-Team seit Oktober 2020. Er ist für die Verkaufsgebiete Süd-West und Süd-Ost verantwortlich. Zusätzlich ist er Ansprechpartner für den Großhandel.

Bereits seit April 2020 ist Peter Gebhardt als Key Account Manager Wärmepumpen für LG aktiv. Er ist seit 1991 Kälteanlagenbauermeister und mehr als 15 Jahre im HLK-Geschäft, ein Experte auf dem Gebiet der Wärmepumpen. Vor allem Hausbaufirmen und Fachplaner sind bei ihm bestens aufgehoben. Nach der Neuverteilung betreut er zusätzlich die Gebiete Nord-Ost und Ost.

Zusätzlich zur Verstärkung im Vertrieb steigt Ralph Romeike als Produktmanager für den Heizungs-, Großkälte- und Lüftungsmarkt ein. Der gelernte Informationselektroniker ist seit mehr als 20 Jahren in Vertrieb und technischem Support in diesem Bereich tätig. Ralph Romeike ist TÜV zertifizierter Qualitäts- und Umweltmanager und zusätzlich VDI zertifizierter Hygieneinspektor VDI 6022.

Die drei Neuzugänge komplettieren das Team um Michael Dworski, gelernter Installateur- und Heizungsbauermeister mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Vertrieb und Marketing von HLK-Lösungen. Michael Dworski ist bereits seit der Differenzierung der Geschäftseinheit Air Solution Anfang 2019 in die Bereiche Klimatisierung (Aircon) und Heizen (Heating) mit an Bord. Sein Schwerpunkt liegt im LG-Team beim Großhandel und auf den Gebieten Nord-West, West und Mitte.

Das Vier-Personen-Team setzt zusammen mit den Kollegen vom Kundensupport seine langjährige Expertise dazu ein, künftig für LG neue Umsatzpotentiale im Geschäftsfeld von Heiz- und Energielösungen zu erschließen.

Der Zeitpunkt für die Neuausrichtung des Heating-Teams und der Gebietsaufteilung könnte besser nicht sein. „Ende 2020 und Anfang 2021 warten wir mit einigen neuen Produkten und Lösungen für den Heizungsmarkt auf. Für diese Herausforderungen sind wir mit dem neuen Heating-Team jetzt bestens aufgestellt“, freut sich Andreas Gelbke, Direktor für Deutschland bei LG Air Solution.