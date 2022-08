Im neuen Kompetenzzentrum von Herotec in Ahlen werden die Erfahrungen rund um wassergeführte und elektrische Fußbodenheizungen gebündelt.

Bild: Herotec Im neuen Kompetenzzentrum von Herotec in Ahlen werden die Erfahrungen rund um wassergeführte und elektrische Fußbodenheizungen gebündelt. Bild: Herotec Herotec GmbH und ihre Tochtergesellschaft Electrical Heating Concepts GmbH (EHC) agieren seit Kurzem gemeinsam vom Firmengelände „Am Bosenberg“ in Ahlen. Dort etablieren beide ein Kompetenzzentrum für wassergeführte und elektrische Fußbodenheizungen. Das umfangreiche Portfolio „Made in NRW“ wird damit unter optimalen Bedingungen entwickelt, produziert und ausgeliefert.

Bereits Anfang 2021 erwarb Herotec den Produzenten EHC. Der Spezialist für elektrische Dünnbettheizmatten verlagerte nun seine Wirkungsstätte von Oberhausen nach Ahlen. Ein Team aus zwölf erfahrenen und neuen Mitarbeitern stellt sich hier den wachsenden Ansprüchen des Marktes. Der Umzug komplettiert und verbindet die Kompetenzen beider Unternehmen.