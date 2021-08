Johnson Controls stärkt Bereich Wärmepumpen

Oliver Rosteck ist seit dem 1. Juli 2021 als Business Development Manager für den Bereich Großwärmepumpen und Fernwärme bei Johnson Controls tätig. In seiner neuen Position ist der gebürtige Leipziger verantwortlich für die strategische und operative Weiterentwicklung des Segments in Deutschland sowie in der Schweiz.

Die letzten sieben Jahre wirkte Oliver Rosteck in der Swegon Group als Business Unit Manager der Econdition GmbH und als Director Key Account Management & Project Management. Er zeichnete dort für die Entwicklung der Geschäftsbereiche „Rechenzentren“ und „Wärmepumpen“ verantwortlich und war maßgeblich an der Neuausrichtung des Unternehmens beteiligt. Seine Erfahrungen auf dem Gebiet bringt Oliver Rosteck nun als Business Development Manager bei Johnson Controls ein. Zu Oliver Rostecks Aufgaben gehört es, die Fertigungsprozesse, Lieferketten und Betriebsumgebungen der Kunden diesbezüglich weiter zu optimieren.