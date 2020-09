Jörg Balow neu an der Spitze von ATP Berlin

Der deutsche Fachplaner für Technische Gebäudeausrüstung, Jörg Balow, verstärkt die Geschäftsführung von ATP architekten ingenieure Berlin. In dualer Zusammenarbeit mit dem Architekten Niklas Veelken leitet er seit Juli 2020 den international besetzten, 20-köpfigen ATP-Gesamtplanungsstandort. Damit wird die ATP-eigene Kultur der Integralen Planung auch an der Berliner Standort-Spitze abgebildet.



„ATP hat auf dem Gebiet der Integralen Planung und im Umgang mit der Digitalisierung von Bauprozessen enorm viel Projekterfahrung und Know-how“, so der Neu-Geschäftsführer. „Das ist gerade hier im Großraum Berlin und in Norddeutschland ein Alleinstellungsmerkmal. Ich freue mich, bei ATP Berlin meine Erfahrung im technischen Betrieb von Gebäuden weiter auszubauen und mein Wissen in die Teams und Projekte einzubringen.“



Erworben hat Jörg Balow dieses Wissen neben seinen Ausbildungen in über drei Jahrzehnten Praxis. In leitender Funktion war er zuletzt beim Ingenieurbüro Arup Deutschland tätig. Dort widmete er sich den Bereichen Elektrotechnik, Gebäudeautomation und Business Development und führte diverse multidisziplinäre Projekte an. Daneben ist Jörg Balow als Sachbuch-Autor (z.B. „Systeme der Gebäudeautomation“, 2016), als Fachautor für die tab sowie in Beiräten diverser Fachgruppen aktiv, etwa im Fachbeirat TGA und im Fachausschuss Elektrotechnik und Gebäudeautomation des VDI sowie im Beirat der Gesundheitstechnischen Gesellschaft.