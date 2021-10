InnovationTour von Stiebel Eltron

Mit einem mobilen Showroom voller moderner Haustechniklösungen zeigt Stiebel Eltron Präsenz vor Ort: Im Oktober und November 2021 macht die InnovationTour an sechs Standorten in Deutschland Halt, um interessierten Fachhandwerkern, Planern und Architekten nachhaltige und effiziente Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung zu präsentieren.

Bisher war der Showroom unter anderem in Frankreich, der Slowakei, Österreich, Belgien und Polen unterwegs. Im Herbst sind dann die Standorte in Deutschland an der Reihe:

Köln, Motorworld: 26. Oktober 2021

Mainz, Alte Lokhalle: 28. Oktober 2021

Hannover, Eilers Classic: 2. November 2021

Berlin, Tempodrom: 4. November 2021

Stuttgart, Motorworld: 9. November 2021

München, Motorworld: 11. November 2021

Mehr Infos und Anmeldung unter: www.stiebel-eltron.de/ontour