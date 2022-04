Neue Entwicklungen bei Hitzler Ingenieure Düsseldorf: Das Projektsteuerungsbüro zog Anfang April in neue Räumlichkeiten in der Oststraße 54 im Düsseldorfer Japanviertel. Das rasante Wachstum der Niederlassung ist der Grund für eine Vergrößerung.

Neuer Standort in Düsseldorf in der Oststraße 54, fußläufig zum Hauptbahnhof

„Der neue Standort ist die optimale Voraussetzung für unsere weitere Geschäftsentwicklung am Standort Düsseldorf“, erklärt der standortverantwortliche Teampartner, Stefan Schugt. „Gleichzeitig verankern wir unsere lokalen Beziehungen und die Nähe zu unseren Kunden und Bauherren.“ Dabei sei der Zeitpunkt für eine räumliche Vergrößerung perfekt, so Schugt. Auf der einen Seite gäbe es das derzeitige dynamische Wirtschaftswachstum der Metropolregion Düsseldorf mit hoher Wettbewerbsfähigkeit und auf der anderen Seite die passende Infrastruktur mit qualifizierten Fachkräften aus den Bereichen Bau, Architektur und Ingenieurwesen.

Attraktiv für Mitarbeiter und Kunden: Der neue Standort mit hellen Büros im Industrial-Style

Das 480 m2 große Büro in zentraler Lage bietet ausreichend Kapazität für das Düsseldorfer Team, die Betreuung der Projekte sowie für weitere Wachstumsziele. Der Ausbau der loftartigen Büroräumlichkeiten erfolgte nach Wunsch mit modernen Glastrennwänden, Eichenparkett im Flur und Teppichböden in den Büros. Fokusboxen und Boxen für Videokonferenzen bieten Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten in einem attraktiven Arbeitsumfeld in einem der interessantesten Viertel Düsseldorfs.