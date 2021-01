Geschäftsführerwechsel bei Danfoss GmbH

Ole Møller-Jensen, Geschäftsführer der Danfoss GmbH und Präsident der Region Zentraleuropa, verabschiedet sich nach rund 42 Jahren bei Danfoss Ende 2020 in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Stefan König, der bereits seit 1990 im Unternehmen ist.



Ole Møller-Jensen (65) startete seine Karriere 1978 am Hauptsitz des Technologieunternehmens in Nordborg, Dänemark. Seitdem ist er durchgehend für die Danfoss Group tätig, seit 2015 in seinen derzeitigen Funktionen, die er vom Firmenstandort in Offenbach aus ausübt. Seit seinem Eintritt ins Unternehmen hatte Møller-Jensen umfangreiche nationale und internationale Verantwortung in fast allen Geschäftsbereichen von Danfoss. Diese umfasste verschiedene Positionen in Sales & Marketing, Produktentwicklung und im Management von Divisionen bis hin zum Präsidenten eines Danfoss Geschäftsbereichs.



Überdies engagierte sich Ole Møller-Jensen in diversen Gremien für die Energiewende, ist Mitglied des Vorstands des Zentralverbandes Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) und gern gesehener Sprecher auf Veranstaltungen wie dem dena-Energiewende-Kongress.



Ab Januar 2021 übernimmt Stefan König (58) die Position des Geschäftsführers der Danfoss GmbH und das Amt des Präsidenten der Region Zentraleuropa. In seiner vorherigen Position war Stefan König bei Danfoss Power Solutions als Vice President Sales EMEA & APAC tätig.