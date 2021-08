Gampper besetzt zwei weitere Vertriebsgebiete

Info





Das Traditionsunternehmen Gampper aus Alsenz in der Pfalz ist seit über 120 Jahren mit Produkten „Made in Germany“ erfolgreich am Markt tätig. Im Mittelpunkt des zur Afriso-Gruppe zugehörigen Familienbetriebes stehen Armaturen für Heizen und Kühlen im Zeichen der elektronischen Regelung: Zwei-, Drei- und Sechs-Wege-Regelarmaturen (elektronisch (adaptiv), dynamisch, statisch), Heizkörper-Rücklaufverschraubungen samt Hahnblöcken sowie Strang- und Absperrarmaturen werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz dreistufig flächendeckend vertrieben, im Ausland erfolgt der Vertrieb über Vertriebspartner oder Niederlassungen der Afriso-Gruppe. Viele Produkte und Teile werden seit über 80 Jahren in der eigenen Produktion am Stammsitz in Alsenz gefertigt. Aus der Zusammenarbeit zwischen Afriso und Gampper stammen auch die dynamischen Thermostatventile mit der patentierten Kapselfeder. Über den OEM-Vertrieb werden große Mengen an Ventileinsätzen, Ventilunterteilen und komplette Fußboden-Verteiler für namhafte Systemanbieter produziert.