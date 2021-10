Flamco verlegt Hauptsitz nach Almere

In Almere gibt es ein Hightech-Schulungszentrum, in dem Flamco Installateure und Gebäudebetreiber in der Verwendung seiner Produkte unterrichten kann.

Bei der Planung des Gebäudes wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um seinen ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. Im Mittelpunkt steht dabei die energieeffiziente und emissionsarme Heizungs- und Kühlanlage. Der Neubau erhielt eine BREEAM-Auszeichnung in „Outstanding“.

Aalberts hydronic flow control hat im niederländischen Almere einen Produktions- und Logistikkomplex errichtet, der nun auch neuer Hauptsitz von Flamco ist. Das neue Hauptquartier bietet größere Kapazitäten in Herstellung und Lagerhaltung als bisher sowie eine neue Forschungs- und Entwicklungseinrichtung, Büros und ein Hightech-Schulungszentrum.

Auch Comap Nederland hat sich am neuen Headquarter der Aalberts hydronic flow control angesiedelt. „Der neue Hauptsitz bietet uns nicht nur viel mehr Platz, sondern auch die Möglichkeit, Synergieeffekte aus der Nähe zu Comap zu nutzen. Unsere Portfolios ergänzen sich sehr gut“, sagt Thomas Schleep, Gesamtvertriebsleiter und Geschäftsführer bei Flamco in Deutschland. Die Kunden profitieren von einem optimierten Logistiknetzwerk und kurzen Transportwegen durch den Standort im Herzen Europas. Zudem wird es dort ein Schulungszentrum geben, in dem Installateure, Gebäudebetreiber und andere Stakeholder in der Verwendung der Produkte und im effizienten Betreiben von Heiz- und Kühlanlagen unterrichtet werden.

Bei der Planung des neuen Headquarters wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um den ökologischen Fußabdruck. des Neubaus so klein wie möglich zu halten. Im Mittelpunkt dabei steht die Gebäudetechnik: So kommen Niedertemperatur-Strahlungsheizungen sowie eine Wärmerückgewinnung zum Einsatz. Das Kühlsystem stützt sich auf Wärmepumpen, hinzu kommt eine adiabatische Kühlung für die Produktionshalle. Des Weiteren wurde die gesamte Beleuchtung mit LED-Technologie ausgestattet und auf dem Dach eine Photovoltaikanlage installiert, welche auch die Ladesäulen für E-Autos mit grüner Energie versorgt. Für die hohen Nachhaltigkeitsstandards erhielt der Gebäudekomplex eine BREEAM-Zertifizierung in „Outstanding“ (ausgezeichnet).