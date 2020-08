Edge stellt Projekte in Hamburg vor

Die entstehende Torsituation am Amerigo-Vespucci-Platz in Hamburg

Der Projektentwickler Edge hat am 20. August 2020 gemeinsam mit der HafenCity Hamburg GmbH und den verantwortlichen Architekturbüros seine beiden Projekte, das von Henn Architekten geplante Edge HafenCity und das von von Behnisch Architekten entworfene Edge ElbSide in der Hamburger HafenCity präsentiert.

Beide Projekte entstehen am Amerigo-Vespucci-Platz im Quartier Elbbrücken und bilden eine Torsituation und sollen zugleich Vorbildcharakter für die "Smart City"-Entwicklung in Deutschland haben. Mit den Gebäuden führt der Projektentwickler seine Mission in den vier Bereichen Wohlbefinden, Design, Nachhaltigkeit und Technologie konsequent fort. Beide verfügen über Photovoltaikanlagen sowie begrünte Dächer und wurden mit dem Umweltzeichen HafenCity in Platin sowie Well Core & Shell Gold vorzertifiziert.

Technologie und biophiles Design

Basis der technologischen Innovationen ist ein dichtes Netz von Sensoren, die kontinuierlich Daten zur Raumnutzung, Licht, Luftqualität, Temperatur, Feuchtigkeit und CO 2 -Gehalt ermitteln und so eine passgenaue Steuerung mittels eines hochmodernen IP-Backbones ermöglichen. Durch die eigene Technologie-Plattform können laufend Energie-Reportings über beide Gebäude erstellt werden. Neben der Verbesserung der Ökobilanz ermöglicht diese Technologie eine hohe Aufenthaltsqualität. Dieser Anspruch manifestiert sich auch im biophilen Design der Büroflächen mit Außenterrassen, vielfältigen Communityflächen und weiten Atrien.

Eigenes Büro in Hamburg



Im Vorfeld eines Presserundgangs erklärte Martin Rodeck, Vorsitzender der Geschäftsführung von Edge in Deutschland: „Für Edge ist Hamburg und insbesondere die HafenCity von großer strategischer Bedeutung. Unser technologisch-ökologischer und nutzerfokussierter Ansatz trifft hier auf ein besonders innovationsfreundliches Klima. Die beiden Projekte im Quartier Elbbrücken werden daher definitiv nicht unsere einzigen Hamburger Projekte bleiben, und ich freue mich, verkünden zu können, dass wir in der Stadt nun unter Leitung von Jens Fieber ein eigenes Büro eröffnet haben.“

Jens Fieber selbst erklärte zum Auftakt des Presserundgangs: „Die HafenCity ist eine in dieser Größe einzigartige Smart City-Entwicklung in Deutschland. Hier finden die Faktoren Wohlbefinden, Design, Nachhaltigkeit und Technologie, denen wir uns mit Edge verschrieben haben, auf exemplarische Weise in innovativer Stadtentwicklung zusammen. Deshalb freut es uns besonders, das Quartier Elbbrücken mit unseren beiden Projekten prägen zu können.“

Im Kontext der Präsentation äußerte sich Prof. Jürgen Bruns-Berentelg, Vorsitzender der Geschäftsführung der HafenCity Hamburg GmbH, zur Entwicklung des Quartiers: „Das Quartier Elbbrücken zeichnet sich insgesamt durch fortschrittliche neue Arbeitswelten und Gebäude von hoher Innovationskraft aus. Neben den Edge-Gebäuden und dem Elbtower zählen hierzu künftig ein Präventionszentrum der Unfallkassen BGW und VBG für jährlich 30.000 bis 35.000 Besucher, ein großes internationales Kongresshotel mit mindestens 500 Zimmern, der Hauptsitz eines Photovoltaikunternehmens mit ergänzendem Platz für ausgegründete Start-ups sowie Deutschlands höchstes Holzgebäude mit einer Nutzungsmischung aus Wohnen, Büro und Ausstellung. Auf Basis der hervorragenden ÖPNV-Anbindung über die U- und S-Bahnstation Elbbrücken, ergänzt durch ein zukunftsgerichtetes Mobilitätskonzept mit Car-Sharing und Elektromobilität entsteht ein urbanes, intensiv mischgenutztes Quartier, das zugleich mit einigen der schönsten Wasserlagen Hamburg aufwartet.“

Edge HafenCity wird über eine Mietfläche von rund 22.500 m2 verfügen, das bereits teilweise an Vattenfall vermietete EDGE ElbSide über eine Mietfläche von rund 23.900 m2, bei noch ca. 4.500 m2 verfügbaren Flächen. Die Fertigstellung beider Projekte ist für 2022 geplant.