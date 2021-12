Bild: Mitsubishi Electric Bild: Mitsubishi Electric

„Mit den Digital Knowledge Days haben wir Erfahrungen in einem innovativen Format mit Informations- und Eventcharakter gebündelt“, führt Dror Peled, General Manager Marketing bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems, aus. Egal ob die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), die Raumluftqualität, Sonderfunktionen in VRF- und HVRF-Anlagen oder die Digitalisierung und cloudbasierte Steuerungslösungen – das Interesse an den DKD ist ungebrochen groß.

Anmeldungen unter mitsubishi-les.com/dkd