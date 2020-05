DGNB-Tag der Nachhaltigkeit

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. hat ihren Tag der Nachhaltigkeit auf den 21. September 2020 verschoben. Damit findet die Veranstaltung im Rahmen der "World Green Building Week" sowie der Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit statt. Veranstaltungsort bleibt der Hospitalhof in Stuttgart. Neben der Mitgliederversammlung des Vereins wird es ein Nachmittagsprogramm geben, in dem u.a. die Finalisten der DGNB-"Sustainability Challenge" eingebunden sind.

Im Rahmen des Wettbewerbs, bei dem jeweils drei Finalisten in den Kategorien „Innovation“, „Start-up“ und „Forschung“ gegeneinander antreten, wird es zunächst eine digitale Veranstaltung geben: Am 29. Juni ab 14 Uhr stellen sich die besten Bewerber jeweils in kurzen Pitchvorträgen vor. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung über www.dgnb.de/sustainabilitychallenge möglich.



Anschließend wird es über die Website der DGNB ein Onlinevoting geben, in dem jeder pro Kategorie seinem Favoriten eine Stimme geben kann. Die Abstimmung wird bis Mitte September freigeschaltet sein. Die Gewinner werden im Rahmen des Tags der Nachhaltigkeit am 21. September 2020 bekanntgeben. In diesem Jahr hatten sich mehr als 80 Teilnehmer bei der "Sustainability Challenge" beworben. Die Vorauswahl der Finalisten erfolgt nun durch den mit namhaften Experten besetzten Innovationsbeirat der DGNB.