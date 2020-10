Deutsche Lichtmiete kooperiert mit Waldmann

Eine hochwertige Beleuchtung von Waldmann können Kunden seit über 90 Jahren kaufen. Künftig können die Leuchten auch gemietet werden. Ein liquiditätsschonendes Finanzierungssystem bietet Unternehmen gerade auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten hohe Flexibilität und Investitionsspielraum. Möglich macht es die Kooperation mit der Deutschen Lichtmiete.

Das Unternehmen erweitert mit Premiumhersteller Waldmann sein Portfolio im Bereich der Bürobeleuchtung mit seinem Modell Light-as-a-Service. Stehleuchten bilden den Startpunkt der Zusammenarbeit und sind durch ihr flexibles Anwendungsspektrum prädestiniert für das in Industrie und Gewerbe bereits erfolgreich erprobte Mietmodell. Waldmann-Kunden profitieren von einem Rundum-sorglos-Paket: Beratungskompetenz von Waldmann und Finanzierungskompetenz der Deutschen Lichtmiete gebündelt in einer starken Kooperation.



Waldmann bringt außerdem große Erfahrungswerte aus der Digitalisierung mit in die Partnerschaft ein. Ein Bereich mit zahlreichen Möglichkeiten Arbeitsbereiche nach Effizienz und Wohlfühlfaktoren optimal auszugestalten. Mit den smarten Waldmann-Stehleuchten realisieren Kunden ohne Risiko und ohne Investition ein modernes, digitales Büro-Update.