Deos AG wird Teil der Regin Gruppe

Die schwedische Regin Gruppe hat die Übernahme der deutschen Deos AG bekannt gegeben. Beide Unternehmen sind im Bereich der intelligenten Gebäudetechnologien positioniert. Das gemeinsame Produktangebot, einschließlich Software für das Gebäudemanagement, soll zukünftig eines der stärksten in der Branche werden. „Der Zusammenschluss mit der Deos AG ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zum europäischen Marktführer in unserem Spezialgebiet der Gebäudeautomations- und Regelungssysteme. Unser kundenorientierter Ansatz und unsere gemeinsame Leidenschaft für innovative Energiesparlösungen in Kombination mit unseren kompetenten Teams ist eine perfekte Ergänzung", sagt Fredrik Wiking, CEO & Präsident der Regin Gruppe.

Glückliche Gesichter nach dem Zusammenschluss (v.l.): Thomas Patzelt, CEO und Vorstand Deos AG, Fredrik Wiking, CEO und Präsident der Regin Gruppe, Stefan Plüth, Aufsichtsrat der Regin Gruppe

Der Anbieter aus dem nordrhein-westfälischen Rheine wird ein Teil der Unternehmensgruppe mit einer eigenen Produktlinie unter dem Markennamen Deos. „In den letzten Jahren haben wir eine nachhaltige und langfristige Wachstumsstrategie für Deos etabliert – mit dem klaren Fokus auf eine optimale Kundenorientierung. Ich freue mich sehr, diese Arbeit im Verbund mit der Regin Gruppe fortzusetzen und die Deos AG in die nächste Unternehmensphase zu bringen", sagt Thomas Patzelt, Vorstand der Deos AG. Patzelt löst Stefan Plüth als CEO des Unternehmens ab, der Mitglied des Aufsichtsrats der Regin Gruppe wird.