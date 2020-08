Apleona erbringt technisches FM für BMC

Die Ludwig-Maximilian-Universität München hat Apleona mit dem technischen Facility Management für das neue Biomedizinische Centrum (BMC) auf dem HighTechCampus in Martinsried/Planegg bei München beauftragt. Zu den vereinbarten Leistungen gehört die wirtschaftliche und operative Steuerung sämtlicher technischer Services, das Objekt- und Energiemanagement sowie der First Level Support inklusive einer 24-h-Service-Bereitschaft.



Der Dienstleistungsvertrag wurde auf unbefristete Zeit geschlossen. Vorausgegangen war ein Ausschreibungsverfahren, das Apleona für sich entscheiden konnte. Apleona hat im Management von LifeScience-Liegenschaften mit ihren spezifischen hohen Anforderungen an Verfügbarkeit, Lüftung und Klima langjährige, internationale Erfahrung und eine hohe Expertise. Zu ihren Kunden gehören mehrere marktführende BioScience- und Pharmaunternehmen. Letzte Akquisition in diesem Marktsegment war die SGS-Gruppe Deutschland.



Das neue Biomedizinische Centrum München ist eines der größten Forschungsbauten der letzten Jahre in Deutschland und gilt als eine der weltweit wichtigsten Adressen für LifeSciences-Wissenschaftseinrichtungen. U.a. sind in zwei Forschungs- und einem Unterrichtsgebäude mit insgesamt 18.000 m² Fläche diverse Labore und medizintechnisch anspruchsvolle Anlagen für derzeit etwa 60 Forschergruppen und insgesamt ca. 450 Mitarbeiter untergebracht.