Alfa Laval eröffnet Service Center

Im September 2021 eröffnet Alfa Laval ein neues Service Center in Frechen, nahe Köln. Es wird eines der größten für Plattenwärmetauscher weltweit sein. Das 5.200 m² große Service Center ist für Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in Frankreich und den Benelux-Ländern bestimmt.



Ein vollautomatisches Reinigungssystem für Wärmetauscherplatten ermöglicht kürzeste Servicezeiten für die Kunden. Darüber hinaus werden 95 % des während der Rekonditionierung anfallenden Abwassers aufbereitet: Frischwasser wird ausschließlich hinzugefügt, um die natürliche Verdunstung zu kompensieren. Als Teil seiner Nachhaltigkeitsstrategie hat sich Alfa Laval das Ziel gesetzt, bis 2030 das gesamte, in allen Prozessen des Unternehmens anfallende Abwasser zu recyceln.



„Der Service für die Bestandsinstallationen ist entscheidend für die Entwicklung von Partnerschaften mit unseren Kunden. Mit der Kombination von Verfügbarkeit, hohem Serviceniveau und nachhaltigen Prozessen bieten wir ein starkes Angebot, mit dem nur wenige unserer Wettbewerber mithalten können“, sagt Joakim Vilson, President of Global Sales and Service bei Alfa Laval. „Darüber hinaus haben Plattenwärmetauscher bei richtiger Reinigung und Wartung einen positiven Einfluss auf die Umwelt, da sie CO 2 -Emissionen vermeiden, wenn sie unter optimalen Bedingungen betrieben werden.“