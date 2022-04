Virtueller Ausstellungsraum von Flamco

Nutzer können den virtuellen Ausstellungsraum auf eigene Faust erkunden oder an einer geführten Tour teilnehmen

Flamco kommt der Showroom nun zum Kunden – und nicht umgekehrt. Mit dem „Virtual Heart Room" führt der Systemlösungsanbieter für Heiz- und Kühlsysteme ein digitales Angebot zur Produktpräsentation ein. Im neuen virtuellen Showroom können Kunden und andere Interessierte das komplette Portfolio des Unternehmens von der Wärmequelle bis zur -abgabe erkunden. Nutzer finden auf ihrer Erkundungstour durch den digitalen Raum verschiedene Themeninseln, die sich unterschiedlichen Services, Projekten oder Einsatzbereichen – z. B. der Druckhaltung – widmen. So haben sie die Wahl, ob sie das Gesamtangebot kennenlernen oder Informationen zu einer bestimmten Lösung erhalten wollen.

Herzstück des Showrooms ist der „Room for Heartbeats“: ein Boiler Room, in dem die Produktneuheiten inkl. Funktionen der Systemkomponenten aus dem Sortiment des Herstellers anschaulich erläutert werden. Für eine möglichst umfassende Präsentation gibt es 360-Grad-Animationen aller Produkte. Das Bewegen durch den Showroom erfolgt weitestgehend intuitiv, zusätzlich erleichtern eine Navigationshilfe sowie ein Übersichtsplan des Showrooms aus der Vogelperspektive die Bedienung. Damit auch digital der persönliche Charakter nicht zu kurz kommt, wird der Außendienst das Tool in Kundengespräche einbinden und bietet auf Wunsch Guided Tours durch den „Virtual Heart Room“ an. Ein entsprechendes Feld zur Kontaktaufnahme findet sich ebenfalls in der Benutzeroberfläche.