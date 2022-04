TGA-Golfturnier 2022

Bild: Golfclub Nordkirchen Bild: Golfclub Nordkirchen 3. TGA-Golfturnier findet auf einer herrlichen Golfanlage in der Nähe von Schloß Nordkirchen statt. Industrieunternehmen der TGA-Branche organisieren für interessierte Fachplaner und Installateure ein unvergessliches Wochenende vom 20. – 22. Mai 2022 auf der Golfanlage des Golf- und Landclub Nordkirchen e.V.

Der 1974 gegründete Golf- und Landclub Nordkirchen liegt im Herzen des Münsterlandes zwischen Dortmund und Münster. Auf einer kleinen Anhöhe unweit der Gemeinde Nordkirchen mit ihrem berühmten Wasserschloss - auch als „westfälisches Versailles“ bezeichnet - liegt im Piekenbrok die gepflegte 18-Loch-Golfanlage.

Am Samstag, den 21. Mai 2022 wird ein 18-Loch-Turnier veranstaltet, das im Texas Scramble-Modus gespielt wird. Gestartet wird um 9:30 Uhr. Darüber hinaus wird ein Schnupperkurs angeboten, der die große Faszination am Golf spielen vermitteln soll. Abends endet die Veranstaltung mit einem gemeinsamen Barbecue am Clubhaus.

Der Freitag dient dem fachlichen Austausch und Kennenlernen bei interessanten Vorträgen. Die Abendveranstaltung startet mit einem unterhaltsamen Rundgang durch die Münsteraner Altstadt. Das Abendessen findet im Pasta e Basta statt. Für den abendlichen Transfer vom Hotel zum Aasee und zurück wird gesorgt.

Teilnahmegebühr und Anmeldung

Der Komplettpreis von 249,- € pro Person beinhaltet die Turnierteilnahme, Turnierverpflegung, 2 Übernachtungen im Hof Grothues-Potthof inkl. Frühstück sowie beide Abendveranstaltungen. Der Aufpreis für eine Begleitperson im DZ inkl. o.g. Leistungen beträgt nur € 179,-. Die Teilnehmerzahl ist auf 80 Personen begrenzt. Mehr Informationen, einen Flyer zum Download und die direkte Möglichkeit der Online-Anmeldung finden Sie auf der Webseite tga-golfturnier.tab.de.