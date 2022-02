Hübner-Gruppe senkt Energieverbrauch durch selbstlernende Thermostate von Vilisto

Die Hübner-Gruppe konnte den Energieverbrauch am Hauptsitz Kassel 2021 um 21 % reduzieren. Möglich machen das digitale, selbstlernende Heizkörperthermostate von Vilisto. Verglichen mit dem Vorjahr wurden dadurch etwa 19 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO 2 ) weniger ausgestoßen. Dank einer integrierten Präsenzerkennung heizen die Thermostate nur, wenn ein Raum tatsächlich belegt ist. Sobald er leer steht, wird die Temperatur automatisch abgesenkt.

Foto: Hübner/Patrick Bernhardt Thomas Meibert, Energiemanagementbeauftragter bei Hübner, an einem Heizkörper mit einem selbstlernenden Thermostat Foto: Hübner/Patrick Bernhardt

Im Dezember 2020 waren insgesamt 241 Heizkörperthermostate im Verwaltungsgebäude Heinrich-Hertz-Straße 6 ausgetauscht worden, dort befinden sich etwas mehr als 100 Arbeitsplätze. „Seitdem sparen wir kontinuierlich Heizkosten, Energie und CO 2 -Emissionen“, erklärt Thomas Meibert, der die Zusammenarbeit mit dem Hersteller betreut. Dabei bleibe der Komfort zu jeder Zeit gewährleistet, versichert Leonie Andersen, Projektmanagerin für Hessen von Vilisto: „Mit Hilfe selbstlernender Algorithmen werden die Heizkörper vorausschauend gesteuert, sodass die Räume rechtzeitig vor Arbeitsbeginn die gewünschte Temperatur erreichen.“ Über die Online-Plattform des Anbieters lassen sich die Heizkörper einfach aus der Ferne überwachen. Zudem kann jeder Beschäftigte in seinem Büro seine individuelle Wunschtemperatur am Thermostat einstellen.

Von Beginn an arbeiteten beide Unternehmen gemeinsam an Optimierungen. So gelang es z. B. die Laufzeit der Batterien in den Thermostaten zu verlängern. Nach dem ersten Piloteinsatz im Kasseler Hauptgebäude wird der Systemanbieter aus der Mobilitätsbranche nun weitere Standorte mit den Thermostaten ausstatten.