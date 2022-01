Foto: IGT Foto: IGT Tipp des Monats“ über Neuerungen in den Bereichen der Gebäudeautomation, Smart Building uvm. Im Tipp des Monats Januar geht es um die Auswirkungen der überabeiteten EU-Richtlinie „EPBD“ (European Performance of Buildings Directive) auf die Gebäudeautomation. Der Beitrag ist auf der IGT-Webseite im Blog verfügbar.

Zudem ist die EPBD-Novelle u.a. auch Thema im Weiterbildungs-Lehrgang „Planer und Berater für Smart Building“, der an 2 x 2 Tagen online von Prof. Dr. Michael Krödel, Leiter des IGT, durchgeführt wird. Start ist mit Teil 1 am 18. und 19.02.22, Teil 2 findet am 25. und 26.03.22 statt. Weitere Informationen zum Inhalt sowie den Anmeldemodalitäten stehen ebenso auf der Webseite zur Verfügung.