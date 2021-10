Neue Internetpräsenz von Isover

Mit so wenigen Klicks wie möglich zum gewünschten Ziel – so lautet das Versprechen des neuen Internetauftritts von Dämmstoffspezialist ISOVER. Die Basis für die neu gestaltete Online-Präsenz bilden eine zuvor durchgeführte Kundenbefragung sowie zahlreiche Einzelinterviews. Geleitet durch die hierbei erfasste „User Experience“ hat der Hersteller sämtliche Informationsangebote und Services neu aufbereitet.

Mit seinem neuen Internetauftritt stellt der Dämmstoffspezialist Isover die Informationsbedürfnisse seiner Kunden noch stärker als bisher in den Vordergrund. Die Basis für die überarbeitete Online-Präsenz bilden eine zuvor durchgeführte Kundenbefragung sowie zahlreiche Einzelinterviews. Geleitet durch die hierbei erfasste „User Experience“ hat der Hersteller sämtliche Informationsangebote und Services aufbereitet. So sorgen zum Beispiel ein neu entwickelter Ratgeber-Bereich sowie ein intuitives Seitendesign für mehr Übersichtlichkeit und eine zielgruppenadäquate Navigation. Die Zielgruppenbefragung ergab ein klares Bild: An erster Stelle gewünscht werden insbesondere konkrete technische Informationen, Download-Angebote und Verlegehinweise. Daran hat sich das Unternehmen bei der Neugestaltung orientiert.

Neue Ratgeber-Rubrik

Die Ratgeber-Rubrik ist ein zentrales Element der aktualisierten Internetpräsenz, dort finden sich sowohl viele wichtige Informationen zu bauphysikalischen Themen, zu Fragen der Wohngesundheit oder aktuellen Fördermöglichkeiten als auch konkrete Hilfestellungen wie etwa Verlegeanleitungen oder die Tutorial- und Videoangebote des unternehmenseigenen Web-TV. Ebenso werden hier Fragen, die im Rahmen verschiedener Dämmmaßnahmen regelmäßig gestellt werden, in kompakter und leicht verständlicher Form beantwortet.

Mit wenigen Klicks zum Ziel



„Das oberste Ziel der neuen Website-Architektur war für uns die deutliche Steigerung der Übersichtlichkeit. Dafür sorgen eine zentrale und bewusst ,schlank‘ gehaltene Navigation genauso wie die neue Anordnung aller Informationsangebote. Mit so wenigen Klicks wie möglich zum gewünschten Ziel – so lautet unser Versprechen an den User“, erläutert Thorben Künzler, verantwortlicher Projektleiter Marketing-Digital bei Isover. „Ganz gleich, ob der Einstieg über einzelne Anwendungsbereiche, also die Suche nach konkreten Bauteilen, oder über die jeweiligen Produktrubriken erfolgt – die Nutzer erhalten unmittelbar eine kurze Übersicht der Produktspezifikationen, gefolgt von weiterführenden technischen Daten sowie von entsprechenden Unterlagen zum Download. Schon auf den ersten Blick stehen so alle relevanten Informationen zur Verfügung.“