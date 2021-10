Christian Lukas neuer Geschäftsführer der Blauberg Ventilatoren GmbH

Mit so wenigen Klicks wie möglich zum gewünschten Ziel – so lautet das Versprechen des neuen Internetauftritts von Dämmstoffspezialist ISOVER. Die Basis für die neu gestaltete Online-Präsenz bilden eine zuvor durchgeführte Kundenbefragung sowie zahlreiche Einzelinterviews. Geleitet durch die hierbei erfasste „User Experience“ hat der Hersteller sämtliche Informationsangebote und Services neu aufbereitet.

Christian Lukas hat die Leitung der Blauberg Ventilatoren GmbH übernommen. Damit ersetzt er den Gründer und Geschäftsführer Martin Edler von Dall’Armi, der den Münchner Lüftungsanlagenhersteller seit 2012 leitete.

Einfache Installation und hohe Nutzerfreundlichkeit



Seit der Unternehmensgründung haben sich die Anforderungen an Lüftungsanlagen stetig verändert: Wurden die Geräte zu Beginn noch manuell per Bedienpanel gesteuert und ließen nur wenige Lüftungsstufen und individuelle Einstellungen zu, zog bald die Digitalisierung in der Branche ein – und damit neue und für den Nutzer zunehmend komfortablere Steuerungskonzepte. Blauberg gestaltete diese Entwicklung von der analogen bis zur digitalen Lüftungsanlage mit Smart-Home-Anbindung unter der Führung von Martin Edler von Dall’Armi von Anfang an mit und legte bei all seinen Geräten großen Wert auf eine einfache Installation und hohe Nutzerfreundlichkeit.

Weitere Expansion in der Raumlufttechnik

Die bisherigen Ziele stehen auch unter dem neuen Geschäftsführer konsequent im Fokus, mit der Ambition, in der Raumlufttechnik weiter zu expandieren.„Die Blauberg Ventilatoren GmbH verfolgt von Anfang an eine stetige Digitalisierungsstrategie und leistet umfassende Aufklärungsarbeit über den Nutzen von Lüftungsanlagen, ohne dabei Installateure und Anwender aus den Augen zu verlieren“, erklärt Lukas. „Ziel ist es, die Lüftungsbranche und insbesondere die Vorteile im Hinblick auf das Energieeinsparpotential noch mehr in den Fokus von Bauträgern zu rücken.“