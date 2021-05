Zewotherm eröffnet Berliner Niederlassung

Zewotherm ist seit dem 1. April 2021 mit einer eigenen Niederlassung in Berlin präsent. In der Siegfriedstraße im Stadtteil Lichtenberg steht ein dreiköpfiges Serviceteam den Kunden aus dem Gebiet Ost zur Seite. In den neuen Büroräumen wird das Team Kunden empfangen und Schulungen zu den hauseigenen Energie- und Wärmesystemen anbieten. Das Berliner Domizil ergänzt das deutschlandweite Service-Angebot parallel zum Stammsitz im rheinland-pfälzischen Remagen sowie dem Schulungszentrum in München.

Vertriebsleiter Ronny Hodecker, Planerberater Tino Dutschke und Fachberater Mario Langner sind bereits seit vielen Jahren als kompetente Zewotherm-Ansprechpartner im ostdeutschen Raum im Einsatz. In den neuen Büroräumen werden sie künftig Kunden und Interessenten aus der Branche beraten, Planungen konzipieren und Schulungen anbieten. Dank des neuen Domizils wird der Kontakt im dreistufigen Vertriebsweg somit deutlich vereinfacht. Besonders die Schulungen zu den Sortimenten Flächenheizung, Lüftung, Wärmepumpe, Wohnungsstationen, Verbundrohrsysteme und Solar werden für Teilnehmer aus dem ostdeutschen Raum schneller erreichbar sein.



Andreas Ziegler, geschäftsführender Gesellschafter der Zewotherm-Gruppe, sieht durch die Eröffnung der Niederlassung in Berlin seine Strategie für ein organisches Wachstum bestätigt: „Mit diesem Schritt können wir unsere Kunden regional nun noch besser bedienen. Unsere Schulungsangebote vor Ort sind in Anbetracht kürzerer Wege ein attraktives Angebot und über das persönliche Gespräch vor Ort können wir lokal flexibler sein.“