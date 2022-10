Gernot Windhager, Stefan Gubi, Peter Huemer (v.l.n.r.)

Bild: Windhager Gernot Windhager, Stefan Gubi, Peter Huemer (v.l.n.r.) Bild: Windhager Windhager-Standort. In den kommenden 1,5 Jahren entsteht in Pinsdorf im Bezirk Gmunden in Österreich ein hochmodernes Werk für Wärmepumpen. Gemeinsam mit dem Spezialisten für Hochleistungswärmepumpen M-TEC arbeitet das Unternehmen zukünftig an Produkten und Lösungen für die Energiewende. Bis zum Produktionsstart 2024 gelte es noch eine lange To-Do-Liste abzuarbeiten, zu der auch die Anwerbung geeigneter Fachkräfte gehöre, erklärten Windhager Geschäftsführer Stefan Gubi und M-TEC Geschäftsführer Peter Huemer beim Spatenstich. Es sollen bis zu 300 neue Mitarbeiter:innen eingestellt werden. „Der Markt der erneuerbaren Energie ist ein rasant wachsender Wirtschaftsbereich. Aber nicht nur wir als Heizungshersteller, sondern auch unsere vielen Partnerbetriebe suchen dringend Mitarbeiter:innen. Derzeit können Installateure der Nachfrage kaum nachkommen. Wir brauchen daher ganz dringend junge, ambitionierte Frauen und Männer in unserer Branche", sind sich beide Geschäftsführer einig.