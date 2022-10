Das seit 1995 zur Weishaupt-Gruppe gehörende Unternehmen Neuberger Gebäudeautomation GmbH expandiert am Standort Rothenburg ob der Tauber mit einer neuen Elektronikfertigung sowie einem Parkhaus für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Spatenstich fand Mitte Oktober statt. Das Unternehmen, das in den Geschäftsbereichen der Gebäudeautomation, Raumautomation sowie in der Reinraum- und Prozesstechnik tätig ist, beschäftigt mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Bild: Ingenieurgemeinschaft Ammon & Vogt Die Visualisierung zeigt das Gebäude der neuen Elektronikfertigung aus süd-östlicher Perspektive. Bild: Ingenieurgemeinschaft Ammon & Vogt

„Mit der neuen Elektronikfertigung erhöhen wir deutlich die Produktionskapazitäten von elektronischen Bauteilen und Komponenten“, erläutert Geschäftsführer Klaus Lenkner. In dem insgesamt rund 5.500 m² großen Gebäude wird zukünftig neben der Elektronikfertigung (3.500 m²) noch die Logistik (2.000 m²) des Rothenburger Energiemanagementspezialisten ansässig sein.



Das Unternehmen investiert auch in den Maschinenpark der neuen Elektronikfertigung. Die Bestückung der Leiterplatten, die sogenannte SMT-Fertigung, wird mit neuen und hochmodernen Maschinen erweitert. Der Materialfluss der einzelnen Bearbeitungsstationen wird optimiert - so ergibt sich zukünftig eine hocheffiziente Fertigungslinie, die auf die äußerst präzise Produktion der hochsensiblen Elektronikprodukte optimal ausgelegt ist. Ebenfalls im Fokus der neuen Elektronikfertigung ist der zukünftig noch ressourcenschonendere Umgang mit Rohstoffen. Der Start des Produktionsbetriebs ist für 2024 geplant.