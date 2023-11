RICS: Weltweite Bautätigkeit nimmt weiter leicht zu

Die Ergebnisse des Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Global Construction Monitor (GCM) für das dritte Quartal 2023 zeigen weiterhin einen leichten Anstieg der Gesamttätigkeit in der Baubranche. Auf globaler Ebene verzeichnete der Bautätigkeitsindex (CAI) einen Wert von +10. Dieser ist zwar niedriger als die Werte von +15 und +14 im ersten und zweiten Quartal, deutet aber weiterhin auf einen leichten Anstieg der Bautätigkeit insgesamt hin. Allerdings sei dies weitgehend auf das Wachstum im Infrastruktursektor zurückzuführen, während die Arbeitsauslastung im privaten Wohnungs- und im Gewerbebau nun weltweit stagniert oder leicht rückläufig ist.

Besonders in der MEA-Region sowie in Amerika zeigen sich hohe Werte beim Bautätigkeitsindex.

Auf regionaler Ebene zeigt sich eine zunehmende Divergenz zwischen den Gebieten mit der besten und der schlechtesten Entwicklung. So ist der CAI in Europa auf -9 gesunken, nachdem er im zweiten Quartal noch bei -1 lag. Im Gegensatz dazu stieg der Bautätigkeitsindex in der gesamten MEA-Region (Naher, Mittlerer Osten und Afrika) auf +34 im Vergleich zu +25 im vorigen Quartal. Dies ist der stärkste CAI-Wert in der Region seit Einführung der Erhebung im Jahr 2020. In Nord-, Mittel- und Südamerika wurde im dritten Quartal ebenfalls ein hoher CAI-Wert von +22 (zuvor +23) ermittelt, wenngleich die Dynamik deutlich geringer ist als zu Beginn des vergangenen Jahres. In der APAC-Region (Asien und Pazifik) ging der Wert auf +8 zurück, nachdem er zuvor bei +15 gelegen hatte.

Der aktuelle Bericht des Global Construction Monitors findet sich auf der Webseite von RICS.