PV-Fassaden-Innovation: mo energy systems und albrings + müller starten Partnerschaft

Bild: Lukas Dörler/mo energy systems Die modulare „Plug-and-Play“-Lösung von mo energy systems eignet sich für Neubauten und Bestandsgebäude. Bild: Lukas Dörler/mo energy systems mo energy systems hat eine modulare Standardlösung für PV-Fassaden im Bestand sowie Neubau entwickelt und setzt seit Sommer Projekte in der DACH-Region um. Mit dem Investment von albrings + müller und der strategischen Partnerschaft stellt das Unternehmen nun nach eigenen Angaben die Weichen für Wachstum und eine breite Positionierung am Markt. Die ebenfalls beteiligte Pioneer Group unterstützt über ihren Innovation Hub. Schon 2025 will der Systemlieferant gemeinsam mit dem wachsenden Partnernetzwerk jährlich rund 7.000 PV-Fassaden realisieren.



Das Vorarlberger Greentech-Start-up und der Immobilienspezialist aus Stuttgart/Lindau forcieren ab sofort als strategische Partner den raschen Ausbau von Photovoltaik-Fassaden in der DACH-Region. albrings + müller beteiligt sich mit 10 % an mo energy systems. Das Investment in der Seed-Phase sowie die Öffnung des breiten Netzwerks stellt die Weichen für weiteres Wachstum, so das Unternehmen.