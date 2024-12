Online-Tagung „Neues aus der Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik“

Am 10. Dezember informieren die Organisationen Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e.V. (VDKF), Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik (BFS), Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA), Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK), Ecogreen, European Partnership for Energy and the Environment (EPEE) und Bundeverband Wärmepumpen e.V. (BWP) in einer gemeinsamen Online-Tagung über aktuelle Entwicklungen in der Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik. Die Veranstaltung findet von 9:00 bis 12:45 Uhr statt. Auf der Agenda stehen laut den Verbänden wichtige Themen wie die novellierte F-Gase-Verordnung und ihre Umsetzung in die Praxis, das geplante PFAS-Verbot, von dem die allermeisten fluorierten Kältemittel betroffen wären, die Förderprogramme für Kälte- und Klimatechnik sowie Neuerungen in der Ausbildungsverordnung von Mechatronikern für Kältetechnik. Zudem werden die Herausforderungen und technischen Regelsetzungen rund um Großwärmepumpen thematisiert.

Die Teilnahmegebühr beträgt 19,90 EUR zzgl. MwSt. für Mitglieder der teilnehmenden Organisationen und Verbände (BTGA, FGK, BFS, VDKF, Ecogreen, EPEE und BWP). Für Nichtmitglieder beträgt die Teilnahmegebühr 44,90 EUR zzgl. MwSt. Anmeldungen sind bis zum 4. Dezember 2024 per E-Mail an möglich. Weitere Informationen können dem beigefügten Flyer entnommen werden.