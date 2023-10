Online-Seminar „Status quo F-Gase-Verordnung und PFAS-Verbot“

EU-Parlament und EU-Rat haben im Oktober die Inhalte der novellierten F-Gase-Verordnung festgelegt. Die Verordnung bringt große Veränderungen für die Kälte-, Klima- und Wärmepumpenbranche mit sich, denn die Verwendung fluorierter Kältemittel (F-Gase) wird künftig nur noch eingeschränkt möglich sein. F-Gase kommen heutzutage in den allermeisten Kälte- und Klimaanlagen zum Einsatz – ein komplettes Umdenken ist also erforderlich. Zur Novellierung der F-Gase in den Trilog-Verhandlungen hatte die tab unlängst berichtet.

Sollte das geplante Verbot der Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, kurz PFAS-Chemikalien, im Rahmen der EU-REACH-Verordnung umgesetzt werden, würde auch dies drastische Auswirkungen auf die Kälte- und Klimabranche haben. Generell unterstützt der Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe (VDKF e.V.) sowie weitere Branchenvertreter die geplante Beschränkung umweltschädlicher PFAS-Chemikalien. Die pauschale Behandlung von Kältemitteln sehen die Organisationen allerdings kritisch, da u. a. der Einsatz von F-Gasen erschwert oder gänzlich unmöglich gemacht und ein sicherer Betrieb von Kälte-, Klima- und Wärmepumpenanlagen gefährdet wäre.

In einem Online-Seminar am 9. November 2023 um 13:00 Uhr informiert Referent Christoph Brauneis vom VDKF über die Inhalte und Folgen beider Verordnungen für Betreiber, Planer und den Anlagenbau. Die Veranstaltung findet über die Plattform Teams statt und beinhaltet neben den Vortrag auch eine Frage-Antwort-Runde. Die Anmeldung ist auf der Webseite des VDKF möglich.