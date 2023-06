Offene Konsultation zur Aktualisierung von Net Zero BREEAM

Das Building Research Establishment (BRE) hat eine offene Konsultation zur umfassenden Aktualisierung von BREEAM gestartet. Darauf weist der TÜV Süd als nationale Systemvertretung von BREEAM in Deutschland, Österreich und der Schweiz hin. Die neue Systemversion BREEAM V7 zur Nachhaltigkeitsbewertung von Gebäuden wird die Grauen Energien mitberücksichtigen. Damit sollen Bauherren und Projektentwickler in Zukunft fundierte Entscheidungen über die von ihnen verwendeten Materialien und Produkte treffen können, um die Klimaziele zu erreichen. BREEAM V7 wird die erste modulare Aktualisierung für mehrere BREEAM-Systeme sein. Mit dieser Version werden verbesserte wissenschaftliche Ansätze für die Bereiche Energie und Kohlenstoff in Bezug zu Neubau, Bestand und Betrieb, Renovierung und Ausbau eingeführt.

Durch die Konsultation der gesamten Branche will BRE sicherstellen, dass die BREEAM-Produktpalette den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen für Netto-Null-Emissionen und dem aktuellen Stand der internationalen Vorschriften entspricht.

Der Ansatz von BREEAM V7 zur Berücksichtigung des Kohlenstoffs über die gesamte Lebensdauer hinweg umfasst die Messung und Berichterstattung über CO 2 -Emissionen im Gebäudebetrieb sowie über den Kohlenstoffgehalt eines Gebäudes. Damit werde die Systemversion V7 ein wertvolles Instrument für Investoren sein, um das Klimarisiko eines Gebäudes zu bewerten, so die Verantwortlichen. Darüber hinaus soll sie Gebäudeeigentümern und -betreibern dabei helfen, Bewertungsmaßstäbe für CO 2 -Emissionen festzulegen. Das sei ein wichtiger Schritt zur Emissionsreduzierung und liefere einen entscheidenden Hinweis darauf, ob ein Gebäude auf dem Weg zu einem Null-Emissions-Gebäude ist.

Interessenten können sich auf der Website von BRE an der Konsultation beteiligen.