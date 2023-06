Normen-Änderung: Online-Tool „Gebäudeeffizienz-Inspektor“ aktualisiert

Durch die Überführung der EN 15232 in die ISO 52120 ergeben sich einige Neuerungen in Bezug auf die Gebäudeautomation. Diese wurden in den „Gebäudeeffizienz-Inspektor“ des Institut für Gebäudetechnologie IGT eingepflegt, sodass die Projekteingabe auf dem neuesten Stand erfolgen kann. Mit dem kostenlosen Tool ist jeder, der ein Grundverständnis von Gebäuden und deren Anlagentechnik (Heizung, Lüftung, Klimatisierung) hat, in der Lage, für eigene Projekte Effizienzfaktoren sowie die Funktionalität der Gebäudeautomation zu berechnen. Ohne sich in technischen Details zu verlieren, gibt das Tool Anregungen und Handlungsempfehlungen, ob sich die (weitere) Einführung von Gebäudeautomation lohnt.



