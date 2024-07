Neues Air Solution Zentrum für Forschung und Entwicklung in Frankfurt

LG Electronics schafft ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum für Belüftungslösungen in Frankfurt. Mit dem Zentrum wird ein neues Forschungsdreieck aufgebaut: Frankfurt – Changwon (Südkorea) und Atlanta (USA). Das neue 10.000 m2 große Laboratorium wird sich primär auf hocheffiziente Heiz-, Belüftungs- und Klimaanlagen-Lösungen in Bezug auf die unterschiedlichsten Klimazonen Europas konzentrieren. Forschung und Prüfung erfolgen anhand der großen Bandbreite fix installierter und leichter, kommerzieller HVAC-Systeme – Wärmepumpen, Energie-Monitoring-Systemen und Energie-Management-Plattformen. Durch das breite Spektrum des lokalen F&E-Programms soll das Frankfurter Forschungszentrum für eine noch bessere Abdeckung des europäischen HVAC-Markts durch LG sorgen.



Bild: LG Bild: LG Magazin KKA berichtete, zusammenarbeiten, wo Heizungslösungen für die strengen europäischen Winter (in Nordeuropa) entwickelt werden. Ziel ist es, lokales Wissen durch die Aufnahme regionaler Talente in den unterschiedlichen Feldern wie Wärmepumpen-Design und Smart Home Engineering aufzubauen.

Fokus auf EU-Energiepolitik

Ein zentraler Fokus von LG liegt darauf, signifikantes Wachstum in den kommenden Jahren vor dem Hintergrund der weitreichenden EU-Energiepolitik zu erzielen. Darunter befindet sich auch der REPowerEU Plan, der den Energieverbrauch drastisch senken möchte sowie die Energieversorgung diversifizieren soll, um die Abhängigkeit von fossilen Energiequellen bis 2030 zu stoppen. Zudem zielt der EU Green Deal darauf ab, CO 2 -Emmissionen bis 2030 enorm zu reduzieren und bis 2050 eine CO 2 -neutrale Energieversorgung sicherzustellen. Diese EU-Policies haben die Nachfrage nach hocheffizienten, elektrisch betriebenen Lösungen (besonders Wärmepumpen und Kühlsysteme) signifikant erhöht, da diese Systeme weitaus weniger CO 2 -Emmissionen verursachen als fossile Brennstoffe.

Um den Anteil am B2B-Markt zu erhöhen und das Management so effizient wie möglich zu gestalten, baut LG eigene lokale Zentren auf – in der Forschung und Entwicklung, im Vertrieb, der Wartung und im Kundenservice. Dazu hat LG sein Netzwerk enorm vergrößert und betreibt 62 HVAC-Akademien in 43 Ländern – Nordamerika, Lateinamerika, Europa und Asien, wo insgesamt 30.000 Ingenieure pro Jahr geschult werden.