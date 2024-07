Neue VDI Richtlinien zu Sanitär- und Raumlufttechnik

Der Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI) hat neue Richtlinien veröffentlicht. Dabei handelt es sich um Blätter zur technischen Gebäudeausrüstung, die bei der VDI 6000 von Sanitärtechnik und Sanitärräume handeln. Bei der VDI/ÖFR 6022 wird das Thema der Raumlufttechnik bzw. Raumluftqualität behandelt. Die Neuerscheinungen sowie weitere Informationen zu VDI-Richtlinien und -Handbüchern können über die Webseite des VDI oder online zum Download über den DIN Media Webshop (ehemals Beuth) bezogen werden.

Technische Gebäudeausrüstung

VDI 6000 Blatt 1

Sanitärtechnik; Sanitärräume; Grundlagen

Sanitary engineering; Sanitary facilities; Fundamental requirements

Ersetzt den Entwurf 2022-07 und die Ausgabe 2008-02

VDI 6000 Blatt 2

Sanitärtechnik; Sanitärräume; Wohnungen und Hotelzimmer

Sanitary engineering; Sanitary facilities; Homes and hotel rooms

Ersetzt den Entwurf 2022-07 und die Ausgabe 2007-11

VDI 6000 Blatt 3

Sanitärtechnik; Sanitärräume; Arbeitsstätten

Sanitary engineering; Sanitary facilities; Workplaces

Ersetzt den Entwurf 2022-07 und die Ausgabe 2011-06

VDI 6000 Blatt 4

Sanitärtechnik; Sanitärräume; Versammlungsstätten und Versammlungsräume

Sanitary engineering; Sanitary facilities; Places of public assembly and assembly rooms

Ersetzt den Entwurf 2022-07 und die Ausgabe 2006-11

VDI 6000 Blatt 5 Sanitärtechnik; Sanitärräume; Gesundheitswesen und Pflege

Sanitary engineering; Sanitary facilities; Healthcare and nursing

Ersetzt den Entwurf 2022-07 und die Ausgabe 2004-11

VDI 6000 Blatt 6 Sanitärtechnik; Sanitärräume; Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen

Sanitary engineering; Sanitary facilities; Childcare and education institutions

Ersetzt den Entwurf 2022-07 und die Ausgabe 2006-11

VDI 6000 Blatt 7 Sanitärtechnik; Sanitärräume; Öffentliche Sanitärräume

Sanitary engineering; Sanitary facilities; Publicly accessible sanitary facilities

Ersetzt den Entwurf 2023-03 und VDI 3818:2008-02

VDI/ÖFR 6022 Blatt 1.1 Raumlufttechnik, Raumluftqualität; Hygieneanforderungen an RLT-Anlagen und -Geräte; Besonderheiten dezentraler RLT-Anlagen/-Geräte (VDI-Lüftungsregeln)

Ventilation and indoor-air quality; Hygiene requirements for ventilation and air-conditioning systems and units; Special features of decentralised ventilation systems/units (VDI Ventilation Code of Practice)

Ersetzt den Entwurf 2023-06