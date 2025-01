Neue Kooperationen des DGNB Navigator

Um die Auswahl geeigneter Bauprodukte für die Planung nachhaltiger Gebäude, Innenräume und Quartiere zu unterstützen, gibt es seit 2013 den DGNB Navigator. Im vergangenen Jahr hat die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) rund um die Online-Plattform zwei neue Kooperationen gestartet – mit dem Sentinel Holding Institut und ihrer SHI-Datenbank sowie mit Orca Software und ihrem Bauportal „AUSSCHREIBEN.DE“. Dabei wurden Schnittstellen zwischen den jeweiligen Datenbanken geschaffen, von denen sowohl Hersteller als auch Architekten und Planende profitieren sollen. Gerade bei Gebäudeprojekten, die eine DGNB Zertifizierung anstreben, besteht die Möglichkeit von Synergieeffekten.

Bild: DGNB Die Bauprodukteplattform DGNB Navigator unterstützt bei der Auswahl geeigneter Produkte für nachhaltige Bauprojekte. Bild: DGNB

Schnittstelle mit SHI-Datenbank

Die Ende 2024 gestartete Kooperation mit dem Sentinel Holding Institut (SHI) umfasst eine Schnittstelle zwischen dem DGNB Navigator und der SHI-Datenbank. Dabei können Hersteller ihre von SHI geprüften Bauprodukte automatisch und ohne zusätzlichen Aufwand in einen für Auditoren zugänglichen Bereich des DGNB Navigators übertragen. Auch eine Überführung in die öffentlich sichtbare Produktdatenbank des DGNB Navigators ist möglich.

Das Besondere an der Zusammenarbeit liegt laut DGNB in der vom SHI vorgenommenen Bewertung der Bauprodukte in Bezug auf das Kriterium „Risiken für die lokale Umwelt“ innerhalb der DGNB Zertifizierung für Neubauten in der Version 2023. Die Einordnung in die entsprechenden DGNB Qualitätsstufen kann von Auditoren für die Dokumentation im Zertifizierungsprozess direkt genutzt werden, wodurch sich dieser vereinfacht. Alle Produkte, die vom SHI geprüft und übertragen werden, sind im DGNB Navigator qualitätsgesichert und entsprechend markiert. Mit jeder Aktualisierung der Produktinformationen in der SHI-Datenbank werden automatisch auch die Daten im DGNB Navigator auf den aktuellen Stand gebracht. Darüber hinaus ist geplant, zukünftig weitere vom SHI geprüfte Kriterien im DGNB Navigator sichtbar zu machen.

Kooperation mit „AUSSCHREIBEN.DE“

Bereits seit Mitte 2024 arbeitet der DGNB Navigator mit der Orca Software GmbH und deren Portal „AUSSCHREIBEN.DE“ zusammen. Die Online-Plattform ermöglicht es Bauprodukteherstellern, aktuelle Ausschreibungstexte für ihre Produkte zu veröffentlichen und mit Zusatzinformationen zu verknüpfen. Im Rahmen der Kooperation haben Hersteller, die eigene Produkte im DGNB Navigator veröffentlicht haben, die Möglichkeit, dies bei „AUSSCHREIBEN.DE“ kenntlich zu machen und direkt zu verknüpfen. Somit können Hersteller von einer vereinfachten Datenpflege profitieren, indem die relevanten Nachhaltigkeitsinformationen, die für eine DGNB Zertifizierung benötigt werden, mit einem Klick erreichbar sind.

Der Navigator ist über die Webseite www.dgnb-navigator.de zu erreichen, wo weitere Informationen und die Produktdankenbank zu finden sind.