Neben dem Angebot der Markenhersteller setzt die SHK Essen vom 6. bis 9. September 2022 in mehreren Fachforen wichtige Impulse für die Energiewende im Gebäudesektor. Ob Photovoltaik, Wasserstoff oder die Wärmepumpe – die Anforderungen an Handwerker, Architekten und Planer stehen künftig noch stärker im Zeichen einer effizienten und erneuerbaren Wärmeerzeugung. Auf der Fachmesse erwartet die Besucher eine praxisnahe Mischung aus Vorträgen und Ausstellungen. Im Mittelpunkt stehen dabei auch aktuelle politische Entwicklungen und deren Auswirkungen auf SHK-Profis jeglicher Gewerke.

Bild: SHK Essen / Rainer Schimm Fachverband SHK NRW, der ideeller Träger der SHK Essen ist. Daher umfasst die Messe unter dem Titel „Perspektive Strom, Photovoltaik und autarkes Heizen" erstmals ein Fachforum zum Heizen, Lüften, Kühlen und Erwärmen von Trinkwasser mit Solarstrom. Hier werden die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Photovoltaik präsentiert, bspw. in Kombination mit hybriden Systemen oder Wärmepumpen. (Halle 2, Stand 2D03)

„Wasserstoff-Praxis im Dialog“ lautet der Titel einer weiteren Ausstellung mit Bezug zur Energiewende. Partner ist hier die Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach – figawa. Mit der wachsenden Bedeutung von Wasserstoff als Energieträger ergeben sich für das SHK-Handwerk neue Fragen und Aufgaben: Was ändert sich durch den Einsatz von Wasserstoff bei der Gas-Installation im Gebäude? Was müssen Fachhandwerker und Fachplaner wissen? Die Themen in dem neuen Fachforum umfassen u. a. Anwendungsfelder im SHK-Bereich, Geräte und Komponenten sowie Materialien und Infrastruktur. (Halle 2, Stand 2D05)

Teil der Fachforen für Photovoltaik und Wasserstoff ist ein Vortragsprogramm über Branchenlösungen für die Energiewende. Die Besucher erwarten z. B. Vorträge zur Wärmepumpe im Bestand, dem Zusammenwachsen von Heizung, Photovoltaik und E-Auto sowie zu den politischen Rahmenbedingungen und technischen Lösungen für die Wärmewende. Außerdem auf der Agenda stehen u. a. die Bedeutung der Brennstoffzelle für den Wärmemarkt der Zukunft sowie Weiterbildungsmöglichkeiten für das Fachhandwerk. (Halle 2, Stand 2D03)

Weitere Informationen und das vollständige Vortragsprogramm gibt es hier.