Neue eAcademy von Buderus

Mit seinen Seminarangeboten für das Jahr 2025 deckt Buderus ein breites Spektrum ab – sowohl technisch als auch bei Fragen zu Planung, Verkauf und rechtlichen Rahmenbedingungen. Neben den Qualifizierungsmöglichkeiten in der Buderus Akademie in Lollar, in den bundesweit neun regionalen Trainingscentern sowie in den 53 Buderus Niederlassungen stehen auch Online-Angebote zur Verfügung. Und auch der Seminartrucktruck kommt 2025 wieder zu den Fachbetrieben.

Für das Portfolio an Qualifizierungsmöglichkeiten ist die neue Buderus eAcademy nicht nur ein Verwaltungstool, sondern auch eine Plattform, um an Wissen zu gelangen, digitale Inhalte anzusehen oder sich für Seminare anzumelden. Fachpartner und Interessenten finden hier alle Präsenz- und Online-Seminare dargestellt mit den Seminarzeiten, der Anzeige freier Plätze und den jeweiligen Orten. Filterfunktionen sollen die Auswahl erleichtern. So kann man eigenständig Seminare buchen, ändern und stornieren sowie persönliche Zertifikate und erworbene Fähigkeiten verwalten. Über die Teamfunktion können zudem Vorgesetzte die Seminare direkt für ihre Mitarbeiter buchen. Darüber hinaus lassen sich eigene Interessensgebiete durch Schlagworte und Empfehlungen weiterführender Seminare festlegen.

Gesamtes System im Blick

Der Fokus des Seminarprogramms liegt auch im Jahr 2025 auf Wärmepumpen und Wärmepumpen-Hybridsystemen. Buderus hat dafür einen Qualifizierungsfahrplan entwickelt, der Fachhandwerker beim Einstieg in die Elektrifizierung in der ersten Stufe mit einem Überblick über die Systemlösungen unterstützt. Dieses Wissen können sie im Anschluss über aufbauende Seminare vertiefen und spezialisieren. Neben Installateuren finden auch Planer und planende Heizungsfachfirmen interessante Qualifizierungsmöglichkeiten.

Präsenzveranstaltungen bietet Buderus in der Akademie in Lollar, in den regionalen Trainingscentern und in den Buderus Niederlassungen an.

Bild: Buderus

Anmeldungen für alle Seminare über die Buderus Niederlassungen, in den regionalen Trainingscentern, in der eAcademy oder online im Fachkundenbereich der Buderus Webseite zu finden.