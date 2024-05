Nachhaltig bauen – Schattenpreis für CO2-Emissionen

Um die für 2045 gesetzten Klimaschutzziele zu erreichen, müssen die CO 2 -Emissionen deutlich gesenkt werden. Ein wichtiger Meilenstein in der Baubranche kann die Einführung eines Schattenpreises für CO 2 -Emissionen sein. Die digitale Gebäudeplanung leistet hierbei u. a. mit Hilfe integrierter Umweltproduktdeklarationen (Environmental Product Declaration, kurz EPD) einen wichtigen Beitrag.



papier „Klimaverträglich Bauen mit einem Schattenpreis für CO 2 -Emissionen“ vorgestellt, wie ein vergabe- und haushaltsrechtlich zulässiger Ansatz für die Einführung eines CO 2 -Schattenpreises aussehen kann. Zur Umsetzung müssten sich öffentliche Auftraggeber offen zum Klimaschutz bekennen und deutlich machen, in welchem Umfang sie höhere Investitionskosten akzeptieren und frühzeitig Klimafolgekosten mitbewerten.

Klimaverträgliches Bauen führt häufig zu höheren Beschaffungskosten. Dieser Wert relativiert sich, sobald das Gebäude gesamtwirtschaftlich mit den Lebenszykluskosten betrachtet wird. Entsprechend empfiehlt die Bauindustrie im mit KPMG erarbeiteten Impulspapier, Vergabeverfahren dahingehend zu ändern, nicht mehr den Bieter mit dem günstigsten Angebotspreis zu suchen, sondern denjenigen, der so viel wie möglich CO 2 -Emissionen einspart. Nach ihrem Ansatz soll das Treibhauspotenzial von Bauleistungen mit dem CO 2 -Schattenpreis wirtschaftlich bewertet werden, um klimaverträgliche Bieterlösungen besser zu identifizieren.

Das Verfahren: Bieter quantifizieren das Treibhauspotenzial der von ihnen verantworteten Leistungen nach Standards, die vom Auftraggeber einheitlich vorgegeben werden. Der Auftraggeber multipliziert diesen vom Bieter ermittelten Wert rechnerisch mit dem Schattenpreis je Tonne CO 2 -Äquivalente (CO 2 e) und schlägt ihn für die Angebotswertung auf den Angebotspreis auf. Die Summe bildet den Wertungspreis. In diesem Verfahren erhält nicht der Bieter mit dem niedrigsten Angebotspreis, sondern derjenige Bieter mit dem niedrigsten Wertungspreis den Zuschlag.