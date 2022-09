Kooperation zwischen Kaut und Lavair

Bild: Lavair AG Klimatechnik Bild: Lavair AG Klimatechnik Alfred Kaut GmbH hat eine Kooperationsvereinbarung mit der Lavair AG Klimatechnik aus Aach unterzeichnet. Angestrebt wird eine enge Zusammenarbeit im Vertrieb der Luftbefeuchtungslösungen für Gewerbe und Industrie. Beide Familienunternehmen blicken auf langjährige Erfahrungen und Expertisen in der Planung und Entwicklung effektiver Befeuchtungssysteme zurück. Durch die neue Partnerschaft wird die Kompetenz beider Unternehmen vereint und verstärkt durch die Erweiterung des Produktportfolios.

Die Kooperation soll weitere Möglichkeiten eröffnen, um in Zukunft noch erfolgreicher zu agieren, heißt es in der Pressemitteilung des Wuppertaler Unternehmens. „Unterstützend werden wir dem neu gewonnen Partner bei der Projektierung und Umsetzung der Dampfbefeuchtungssysteme zur Seite stehen und unsere langjährige Erfahrung sowie Expertise zur Verfügung stellen“, so Michael Loescher, Leiter Abteilung Luftbefeuchtung bei Kaut. Mitarbeiterschulungen werden bereits gegenseitig durchgeführt.