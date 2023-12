Köln startet Pilotprojekt zur Verbesserung der Luftqualität

Zur Reinigung stickoxidbelasteter Luft in der Kölner Innenstadt starten die Stadt Köln, die Stiftung „Lebendige Stadt“ und das Unternehmen Schüco ein gemeinsames Pilotprojekt. Dafür wird am Gebäude der Volkshochschule (VHS) an der Cäcilienstraße eine stickoxidbindende Textilfassade installiert. Das Ziel ist dabei, dass die Fassade mittels aufgebrachter Wirkstoffe gesundheits- und umweltschädliche Stickstoffe filtert und diese in unschädliche Nitrate umwandelt. Das Projekt soll ebenfalls wegweisenden Charakter für andere Städte haben, heißt es von der Stiftung.

Die Textilfassade an der VHS (links) soll schädliche Stickoxid-Bestandteile aus der Luft in unschädliche Verbindungen umwandeln.

Bild: Stadt Köln Die Textilfassade an der VHS (links) soll schädliche Stickoxid-Bestandteile aus der Luft in unschädliche Verbindungen umwandeln. Bild: Stadt Köln