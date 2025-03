ISH 2025 präsentiert nachhaltige Technologien für Gebäude

Der Schutz des Klimas ist eine der größten Herausforderungen der aktuellen Zeit. Dabei spielt der Gebäudesektor eine zentrale Rolle: Rund 40 % des Energieverbrauchs und 36 % der energiebezogenen Treibhausgasemissionen in Europa entfallen auf Gebäude. Um die Klimaziele zu erreichen, braucht es innovative Technologien, erneuerbare Energien, eine effiziente Nutzung von Wasser und intelligente Steuerungssysteme. 2.183 Aussteller aus 54 Nationen zeigen auf der ISH vom 17. bis 21. März 2025 in Frankfurt die Lösungen der Branche.

Ob Wasser, Wärme oder Luft – die ISH möchte Maßstäbe für nachhaltige Gebäudetechnik setzen.

Bild: Messe Frankfurt Exhibition / Jochen Günther Ob Wasser, Wärme oder Luft – die ISH möchte Maßstäbe für nachhaltige Gebäudetechnik setzen.

„Die SHK-Branche entwickelt kontinuierlich wertvolle Innovationen, die die Energiewende voranbringen und zu Fortschritten in der Wärmeversorgung und der Wasserwirtschaft beitragen können. Ihre flächendeckende Umsetzung gelingt jedoch nur gemeinsam und unter den richtigen Rahmenbedingungen. Die ISH ist die zentrale Plattform der Branche, auf der sich Hersteller, Planer, Handwerker und politische Entscheider treffen, um nachhaltige Lösungen zu erarbeiten und die Zukunft der gebauten Welt aktiv zu gestalten“, sagt Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt.

Neues Konzept für neue Anforderungen

Die Themen der SHK-Branche spiegeln sich auch in der Messegestaltung wider. 2025 öffnet die Innovationsschau mit neuer Veranstaltungsstruktur. Die Basis für die Neugestaltung waren Befragungen unter Besuchern nach ihren Bedürfnissen und Interessen sowie Gespräche mit Partnern und Ausstellern. Das Portfolio der Industrie ist mittlerweile stärker auf komplette Systeme und integrierte Lösungen ausgerichtet. Auch Planer, Handwerker und Betreiber sind laut Messegesellschaft zunehmend auf der Suche nach umfassenden, aufeinander abgestimmten Konzepten. Das neue ISH-Konzept ist auf diese Entwicklung abgestimmt.

Kern der Messe sind acht Lösungsfelder, die für schnelle Orientierung sorgen sollen: Sanitärräume, Wasserführende Systeme, Installation, Wärmeerzeugung, Raumluft, Intelligente Gebäudesteuerung, Software und Herstellung von SHK-Produkten. Die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung spielen dabei in allen Bereichen eine wichtige Rolle. Begleitet wird die Messe von einem vielfältigen Event-Programm, das tiefe Einblicke in aktuelle Branchenthemen bietet und Raum für Austausch und Networking schafft.

Value of Water Conference: Zukunft der Wasserwirtschaft

Im Rahmen der ISH rückt am 17. und 18. März 2025 die „Value of Water Conference“ die zentrale Bedeutung von Wasser als lebenswichtige Ressource in den Fokus. Die neu ins Leben gerufene Konferenz wird von der Messe Frankfurt gemeinsam mit dem Euroforum im Congress Center der Messe Frankfurt organisiert. Im Mittelpunkt der Konferenz steht das UN-Nachhaltigkeitsziel Nr. 6, das sich für den weltweiten Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen einsetzt. Vor diesem Hintergrund bringt die Veranstaltung internationale Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen, um über nachhaltige Wassernutzung, innovative Technologien und zukunftsweisende Strategien zu diskutieren.