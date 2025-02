Inventer-Workshops: „Bauen und Sanieren - klimafreundlich und wirtschaftlich“

Im Mai finden die Workshops von Inventer zusammen mit der Werkgemeinschaft Bauen + Energie sowie Redwell Infrarotheizung statt.

Bild: Inventer Im Mai finden die Workshops von Inventer zusammen mit der Werkgemeinschaft Bauen + Energie sowie Redwell Infrarotheizung statt. Bild: Inventer

Der Fokus der Workshop-Reihe liegt im effizienten Zusammenspiel abgestimmter Haustechnik – von Lüftungssystemen mit Wärmerückgewinnung über Infrarotheizungssysteme bis hin zu dessen Kosteneffizienz. Die frage wird beantwortet, was es zu beachten gilt, um staatliche Förderung und Zuschüsse maximal auszuschöpfen. Die Weiterbildung zeigt zudem, wie auch ohne staatliche Unterstützung nachhaltige Konzepte durch intelligente Planung kosteneinsparend erstellt werden können.

Wärmerückgewinnung und Raumlufthygiene im Fokus

Die Wärmerückgewinnung als eine Schlüsseltechnologie zur Energiewende sowie wichtige Maßnahmen im Bereich Raumlufthygiene sind ebenso Bestandteil der Themenagenda. Auch Mythen und Vorurteile der Lüftung sollen in den Workshops bewusst entkräftet werden. Neben Spezialthemen in der Sanierung zeigt der Workshop Möglichkeiten auf, die Investitionskosten auch bei klimafreundlichen Neubauprojekten möglichst gering zu halten.

Der Referent Joachim Schrader demonstriert den Teilnehmenden jeweils von 9 bis 16 Uhr mithilfe von Referenzprojekten, wie Bauvorhaben klimafreundlich gestaltet werden können: Neben Impulsen für anstehende Bauprojekte erhalten Teilnehmende auch Informationen und Anwendungshinweise im Umgang mit dem Energieberatertool. Die Fortbildung für Architekten, Fachplaner und Energieberater ist bei den zuständigen Architektenkammern angemeldet und wird mit 8 Punkten von der Deutschen Energieagentur dena ausgezeichnet.

Eigene Berechnungen anwenden

Die angebotenen Workshops vermitteln das praktische Fachwissen nach dem Motto „Learning by Doing“ – in kleinen Arbeitsgruppen können die Teilnehmenden das Wissen direkt an realen Referenzbeispielen der Werkgemeinschaft Bauen und Energie mittels eigener Berechnungen anwenden. Durch den Austausch mit Fachplanern, Energieberatern und Architekten aus ganz Deutschland bietet sich zusätzlich die Möglichkeit, das eigene fachliche Netzwerk auszubauen.

Termine im Mai 2025:

13. Mai in Köln, Startplatz Köln

14. Mai in Dortmund, Kongress Dortmund

20. Mai in Pforzheim, Parkhotel

21. Mai in Augsburg, Best Western Hotel Augusta

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.