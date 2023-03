Integrale Doppelspitze bei ATP architekten ingenieure, Frankfurt

Seit Oktober 2022 leitet der Architekt Matthias Koch gemeinsam mit dem Bauingenieur und BIM-Experten Harald Stieber den 80-köpfigen Gesamtplanungsstandort ATParchitekten ingenieure in Frankfurt am Main.

Nach seinem Architekturstudium an der Universität Kaiserslautern und der University of Edinburgh arbeitete Matthias Koch beim Architekturbüro AS Plan, bei Kalbacher & Ludwig Architekten sowie für KSP Jürgen Engel Architekten, hier zuletzt als Leiter des Frankfurter Standortes. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Planung von Bürogebäuden für private und öffentliche Bauherren, von Hotels, Wohnbauprojekten, Einzelhandelsimmobilien sowie von Gebäuden für Forschung und Lehre.



© Steffen Matthes Architekt Matthias Koch, ATP-Geschäftsführer/Architektur in Frankfurt © Steffen Matthes

Mit Matthias Koch ist ATP nun in Frankfurt perfekt aufgestellt, um sich als integraler Gesamtplaner innovativer und nachhaltiger Gebäude zu etablieren. Geplant ist, die bisherigen Kompetenzen im Bürobau, bei gemischt genutzten Immobilien und Quartiersentwicklungen weiter auszubauen und noch mehr den Laborbau, die Pharmaindustrie und den hochwertigen Industriebau mit zukunftsgerichteten Lösungen zu bedienen.



© Steffen Matthes Die interdisziplinäre Geschäftsführung von ATP Frankfurt: Matthias Koch und Harald Stieber (v. l.). © Steffen Matthes

ATP Frankfurt ist einer der zwölf Gesamtplanungsstandorte von ATP architekten ingenieure. Mit 1.200+ Mitarbeiter:innen ist die ATP-Gruppe der führende Integrale Planer in Europa. Integrale Planung mit BIM ist eine wesentliche Voraussetzung für lebenszyklusorientierte Gebäude, Ressourcenschonung und Vermeidung von Verschwendung. ATP Frankfurt ist spezialisiert auf komplexe Hochbauvorhaben in den Bereichen Büro und Verwaltung, Produktion, multifunktionale Zentren und Lehre und Forschung.