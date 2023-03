Bild: BDH/BVF Bild: BDH/BVF BDH) hat gemeinsam mit dem Bundesverband Flächenheizung und Flächenkühlung (BVF) das technische Informationsblatt Nr. 79 „Flächenheizung/-kühlung in Hallen“ herausgegeben. Das Papier richtet sich an Fachhandwerker sowie Planer und Architekten und zeigt neueste Erkenntnisse zur Planung und Realisierung einer Flächenheizung/-kühlung in Hallen. „Das neue Informationsblatt reflektiert die aktuellen Erkenntnisse der Normung und gibt Hinweise zur energieoptimierten Planung einer Flächenheizung/-kühlung in Hallen“, sagt Ralf Kiryk, Leiter der BDH-Fachabteilung Wärmeübergabe. So kann z. B. die detaillierte Planung einer Fußbodenheizung nach DIN EN ISO 13370 „Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden - Wärmetransfer über das Erdreich – Berechnungsverfahren“ den Endenergiebedarf um bis zu 30 % verringern.



Das Informationsblatt steht auf der Website des BDH.de in der Rubrik „Service“ unter „Publikationen“ kostenfrei zu Verfügung.